Latina Calcio, dal Padova arriva il giovane Calabrese

Il Latina Calcio 1932 annuncia l’acquisto di Bernardo Calabrese dal Padova, il quale si aggregherà ai nerazzurri con la formula del prestito fino al 30 giugno 2023 con la maglia numero 25. Bernardo Calabrese Nato a Verona il 25 aprile 2002, è un difensore centrale che ha iniziato la sua carriera nell’Hellas Verona, compiendo tutta la trafila delle formazioni giovanili e ottenendo anche diverse convocazioni con la prima squadra. Nella prima parte di stagione, ha avuto l’opportunità di esordire e fare esperienza in Serie C con la maglia del Padova, collezionando 12 presenze tra Campionato e Coppa Italia di Serie C.

Queste le sue prime dichiarazioni dopo la firma del contratto: “Sono molto felice di questa opportunità e so che Latina ha un’ambizione importante, non vedo l’ora di iniziare. Sono un difensore che ama giocare con la palla. Mi pongo l’obiettivo di crescere giocando, e viene prima l’obiettivo di squadra”.

Il Latina Calcio 1932 augura a Bernardo un grande girone di ritorno, ricco di successi e soddisfazioni.