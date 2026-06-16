Latina Calcio: depositata la domanda di iscrizione per la Serie C 2026/2027

Il Latina Calcio 1932 ha ufficializzato tramite i propri canali social, il completamento e il regolare deposito di tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C 2026/2027.

La società nerazzurra ha rispettato tutti gli adempimenti burocratici, finanziari e organizzativi previsti dal rigido sistema delle licenze nazionali, tagliando il primo, fondamentale traguardo della nuova stagione prima ancora di scendere in campo.

Quella che si appresta a cominciare non è un’annata come le altre. L’iscrizione formale sancisce infatti la partecipazione del club pontino al suo sesto campionato consecutivo nel calcio professionistico.

“L’iscrizione rappresenta un ulteriore passo nel percorso di consolidamento del club. La società desidera ringraziare tutte le figure che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo amministrativo e organizzativo, proseguendo il lavoro con serietà e programmazione in vista della nuova stagione sportiva”, appare scritto nel comunicato.

Risolta la pratica iscrizione, la palla passa ora alla programmazione tecnica. Con le carte in regola e la certezza della categoria, la dirigenza nerazzurra può ora concentrarsi a pieno regime sul calciomercato e sull’allestimento della rosa da consegnare allo staff tecnico, con l’obiettivo di consolidare quanto di buono fatto negli ultimi anni e regalare nuove soddisfazioni al pubblico del “Francioni”.