Latina, Di Donato:“Teniamo alla competizione, spazio a chi ha giocato meno”

Ha presentato così ai microfoni della società pontina Mister Di Donato, l’appuntamento di Coppa fra Latina Calcio 1932 e Casertana, in programma domani mercoledì 4 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Domenico Francioni.

“È una competizione da rispettare, ci teniamo ad andare avanti anche perché da la possibilità ai ragazzi che stanno giocando meno di mettersi in mostra.

Non dobbiamo perdere l’entusiasmo dopo la sconfitta con il Brindisi – continua il mister – è stata solamente l’ennesima dimostrazione della difficoltà del nostro campionato, non serve abbattersi, ma dobbiamo subito rialzare la testa, capire cosa non è andato, ma sempre a testa alta perché abbiamo avuto un ottimo avvio di campionato e gli incidenti di percorso servono per crescere.

Domani – conclude il mister – spazio quindi ai ragazzi che hanno giocato meno, ma con la voglia di andare avanti. Abbiamo preparato la partita come sempre con meticolosità, cercando di sfruttare i punti deboli della squadra avversaria. Abbiamo una rosa omogenea e chi sarà in campo darà il 100% per il passaggio del turno.”