Latina Calcio, Di Donato: “Oggi mi lamento anch’io, mi mancano dei punti”

Una conferenza stampa tesa quella svolta da mister Di Donato quest’oggi alla vigilia del match fra Taranto e Latina.

Il tecnico nerazzurro, assente domani allo Iacovone, per squalifica, si è voluto togliere qualche sassolino dalla scarpa in merito ai numerosi chiari torti arbitrali subiti dalla squadra quest’anno:

“Sono sempre stato dalla parte del direttore di gara perché fa un mestiere complicatissimo e va compreso, ma oggi voglio lamentarmi anch’io.

Dall’anno scorso cito alcuni casi, fra i quali il rigore su Di Livio a Monopoli che ci ha fatto perdere un playoff e quello di Pescara che è finito addirittura su Striscia la Notizia, ma quest’anno i casi iniziano a diventare numerosi, vedi il rigore non dato a Monterosi, e poi l’ultimo clamoroso di lunedì sera dove il Benevento ha schierato due portieri, incredibile non dare un rigore del genere.

Il Latina – continua il tecnico – è in realtà importante di Lega Pro e come tale merita rispetto, ha tifosi che meritano rispetto. Oggi sono arrabbiato, perché mi mancano quei punti”.

Parole stanche di Di Donato che per la prima volta manifestano un vero dissapore i vari episodi a sfavore.

Tornando all’argomento cardine d’attualità per il Latina, la gara di Taranto, il tecnico ha presentato così la sfida:

“Vogliamo chiudere al meglio l’annata, e fare un buon Natale. Affrontiamo una squadra che sta facendo un ottimo campionato, e che ha un organico molto importante.”

Il tecnico abruzzese ha riservato anche un intervento sul calendario, sottolineando come sia difficile avere a che fare con il calcio spezzatino di adesso, che concede poco riposo e che porta l’organico ad una condizione di stress. Argomento usato per annunciare le defezioni di domani fra le quali si annovera l’importante esclusione di capitan Lorenzo di Livio per uno stato febbrile, e quelle di Perseu e Serbouti per infortunio muscolare.

Sfida quindi dall’elevata importanza quella che ci aspetta domani sera alle 20:45, in uno Iacovone privo di tifosi ospiti, per chiudere il girone d’andata.