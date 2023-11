Latina Calcio, Di Donato presenta la sfida con il Crotone

È intervenuto così ai microfoni della società mister Daniele Di Donato, alla vigilia della dodicesima giornata di campionato, in programma domani alle 18:30 allo stadio Domenico Francioni, fra Latina Calcio e Crotone.

“In queste partite la differenza la fa il particolare, basta vedere la gara persa a Castellammare. Ripartiamo consci delle nostre capacità, affrontando una squadra importante e in ripresa, con giocatori importanti e un grande allenatore.”

“È un grande (Lamberto Zauli, ndr), non solo perché abbiamo giocato insieme a Palermo, è un grande allenatore ed è stata la mia forza quando giocavo con i rosanero.”

Torna sulla gara il mister annunciando la defezione di Simone Biagi – “Simone sarà operato oggi all’ospedale Goretti di Latina e dovrà osservare un lungo periodo di stop forzato. Dispiace per la crescita del ragazzo, elevata in questo campionato.

Per il resto siamo tutti arruolabili, stiamo bene”

“È un Latina – conclude il tecnico abruzzese – che può tenere testa a tutti e può sedersi al tavolo delle grandi. Se dopo due mesi siamo lì è un campionato molto importante. Stare sopra per i ragazzi è diverso che stare sotto.”

Appuntamento quindi, in arrivo. Domani al Francioni, teatro della sfida di Serie C Now, il dodicesimo atto di un campionato di Lega Pro, più equilibrato e più complicato che mai.