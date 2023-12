Latina Calcio, Di Donato: “Vogliamo fare un regalo alla città”

“Una squadra che vuole di nuovo la Serie B” – Così Daniele di Donato, allenatore del Latina Calcio 1932 ha presentato il Benevento, avversaria al Francioni domani sera alle ore 20:45.

“Sono una squadra importante, retrocessa che punterà subito al salto di categoria, hanno un organico importante.

Il Benevento è in difficoltà ultimamente e ciò potrebbe portare, in caso di sconfitta a Latina, all’esonero del tecnico. Ambiente teso in quel di Benevento che arriva al match di domani senza Pinato e Ciciretti.

“Noi siamo tutti arruolabili (fatta esclusione per Biagi) e siamo pronti per la sfida. Sarà una battaglia ma è un regalo che vogliamo fare alla città”

Domani sarà il compleanno della città come ribadito dai colleghi presenti – “Ci teniamo, la gente ci segue sempre e sono fondamentali nel nostro percorso, in un campionato, come potete vedere, sempre più complicato.”