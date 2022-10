Latina Calcio, domani la presentazione del nuovo pullman

Verrà presentato domani, il nuovo pullman del Latina Calcio presso lo store ufficiale.

Il Latina Calcio 1932 invita i tifosi e appassionati alla presentazione del nuovo pullman ufficiale della squadra nerazzurra. Il mezzo sarà esposto domani, a partire dalle ore 10, davanti lo store ufficiale, situato in Via Eugenio di Savoia 41. Inoltre, dalle 18 alle 19 saranno presenti anche alcuni calciatori della rosa del Latina per firmare autografi e scattare foto con tutti i tifosi.

A questo evento, il Latina aggiunge anche un’altra promozione dedicata ai propri supporters, l’acquisto del biglietto nella giornata di sabato 29 ottobre esclusivamente presso lo store costerà il 50% del prezzo intero per tutti i settori dello stadio ad esclusione della tribuna vip.

Domani inoltre, presso solo lo store ufficiale con una spesa di 50 euro gli appassionati potranno ricevere un biglietto omaggio per la curva o la gradinata e con una spesa minima di 80 euro riceveranno un biglietto omaggio per il settore tribuna.

Il Direttore Generale Biagio Corrente ha commentato:

“Vogliamo andare incontro ai nostri tifosi, con iniziative volte a consolidare anche il nostro brand. Domani al centro della città ci sarà la festa nerazzurra. Questa iniziativa, come le tante messe in campo in questi mesi, servirà ad avvicinare ancora di più il nostro pubblico. La riduzione del 50% del costo del tagliando per la gara casalinga con il Monterosi sarà un’altra importante occasione e da cui ci aspettiamo un grande segnale dalla nostra tifoseria”.

Lo store per la giornata di domani sabato 29 ottobre resterà aperto con orario continuato dalle ore 10:00 alle ore 20:00.

Un sentito ringraziamento va alla Cialone Tour S.p.A. per aver realizzato e fornito il pullman che ci accompagnerà nel corso di tutte le trasferte stagionali.