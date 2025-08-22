La Serie C si conferma il campionato delle novità: la terza lega italiana è stata infatti designata come “territorio fertile” per la sperimentazione ufficiale del Football Video Support, l’estensione dell’abbreviazione FVS, la tecnologia che entra finalmente in campo anche in Lega Pro. Ma esattamente, che cos’è?

Il FVS, da considerare un cugino alla lontana del VAR, sarà uno strumento in dotazione ai 60 club di Serie C per la stagione 2025-2026, per cercare di regolarizzare e addirittura provare ad eliminare gli episodi dubbi nel corso di una gara. A differenza del “cugino grande”, il FVS non interverrà autonomamente richiamando il direttore di gara, bensì saranno le panchine che, con l’esibizione dell’apposito cartellino (vedi foto in evidenza), avranno la possibilità di portare l’arbitro allo schermo di bordocampo per la revisione dell’episodio dubbio. Più nello specifico però, quante volte e come una squadra può richiedere un “challenge”, per citare altri sport che adottano questo tipo di revisione?

Ma come funziona?

•L’arbitro prende sempre la decisione iniziale sul campo.

•L’allenatore che vuole la revisione deve segnalarlo subito al quarto uomo.

•Poi consegna la card di revisione, indicando la categoria e il momento dell’episodio da valutare.

•A quel punto si attiva il controllo video, che fornisce le immagini per confermare o correggere la decisione.

Le categorie rivedibili

1.Gol e non gol

2.Calci di rigore

3.Cartellini rossi diretti

4.Scambi di persona

Le chiamate

•2 per squadra nei tempi regolamentari

•1 aggiuntiva nei supplementari

•Possibilità di usare quelle rimaste anche ai rigori

•Se l’allenatore ha ragione nella chiamata, la richiesta non si perde.

Anche il Latina Calcio 1932 quindi, sarà oggetto della sperimentazione che partirà questa sera, con l’esordio ufficiale di Lega previsto alle 21:15 con la gara tra Livorno e Ternana, due squadre molto calde e un’ambiente che fa presagire l’esordio del FVS.