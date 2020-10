Latina Calcio, dove può arrivare questa squadra?

L’impatto con la nuova stagione è stato veramente impressionante. I tifosi del Latina calcio sono stati veramente entusiasti di vedere i propri beniamini vincere in maniera così netta sul campo del Noli e, come si può facilmente intuire, nutrono grandi speranze ora per il proseguo della stagione, soprattutto se il Latina dovesse essere in grado di mantenere questo livello di prestazioni.

Cinismo e praticità: ecco le due caratteristiche principali del Latina

Una squadra cinica, ma che al contempo riesce ad essere anche estremamente pratica. La compagina allenata da parte da mister Scudieri è scesa sul campo di Noli con una qualità in più che, spesso e volentieri, fa la differenza sia sul breve che sul lungo periodo. Stiamo parlando della consapevolezza di essere forte, di poter battere qualsiasi avversario e di giocare la propria gara e mettere in campo il proprio gioco senza badare troppo a chi si ha di fronte.

A Noli, in effetti, sono stati sufficienti veramente pochi minuti per capire chi delle due squadre avesse in mano il pallino del gioco, anche dal punto di vista psicologico. E il Latina aveva già fatto intendere come fosse sceso in campo solo ed esclusivamente per un risultato, ovvero la vittoria, con l’intenzione di fare la partita per tutti i 90’.

E, in effetti, sono stati sufficienti pochi minuti per comprendere chi avrebbe tirato le fila del match e chi, al contrario, avrebbero dovuto resistere per tutta la partita. Sia nel primo che nel secondo tempo il Latina ha dimostrato di essere in tutto e per tutto devastante, esprimendo tutto il suo lato cinico. Al contempo, però, questo cinismo si accompagna anche ad un bel gioco messo in mostra. Le tre traverse, oltre alle quattro reti che sono state messe a segno, fanno capire molto bene il match che ha giocato il Latina.

Le prossime giornate di campionato

Domenica prossimo sarà il Giugliano a far visita al Latina, che avrà tra le mura amiche la possibilità di allungare la sua striscia positiva, dopo le due vittorie ottenute nei primi due match della Serie D, ovvero il 2-0 con cui è stato battuto il Gladiator in casa e poi la grande vittoria in trasferta 4-0 sul campo del Noli.

Domenica 18 settembre altra partita importante, visto che il Latina dovrà scendere sul campo del Cassino e la settimana successiva sarà tempo di affrontare in casa la Torres. Tra dicembre e gennaio ci saranno due big match, almeno sulla carta, ovvero Vis Artena, il 13 dicembre, e l’Insieme Formia, il 10 gennaio.