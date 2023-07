Latina Calcio, due volti nuovi per la rosa di Di Donato

L’attaccante gambiano classe 1996 Sulyman Jallow è un nuovo giocatore del Latina Calcio. Si rinforza così il pacchetto di centravanti per mister Daniele Di Donato che già può contare sul nuovo arrivo Mastroianni e probabilmente sul confermato Luca Fabrizi. Per Jallow un contratto annuale con opzione. L’ex Viterbese ha firmato questa mattina dopo l’arrivo del transfer dalla Federazione di competenza. Ex Viterbese, Jallow è un attaccante possente, che crea spazi in area di rigore. Pazzesca la sua storia, visto che è arrivato in Italia con i barconi dalla Libia fino a Lampedusa. Da lì la sua avventura nel calcio con oltre 200 presenze tra i professionisti.

Ieri era invece arrivata la notizia della firma di Anass Serbouti, difensore marocchino di 23 anni che è stato protagonista negli ultimi 2 campionati della favola Sangiuliano, formazione salita dalla Serie D e salva l’anno scorso in Lega Pro contro ogni pronostico. Serbouti ha firmato con il club nerazzurro fino al 2025.

La squadra nerazzurra si radunerà sabato pomeriggio. Lunedì l’inizio della preparazione alla Fulgorcavi di Borgo Piave.