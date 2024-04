Latina Calcio, è l’ultima chiamata: domani al Francioni arriva il Taranto

Il mese di aprile ha rappresentato un periodo difficile per il Latina Calcio 1932, che non è riuscito a ottenere alcuna vittoria nelle ultime tre partite. Dopo il rotondo trionfo casalingo contro il Foggia, la squadra di Gaetano Fontana ha incassato tre sconfitte consecutive contro Turris, Sorrento e Benevento, mettendo a rischio la sua posizione nei play-off.

Questi risultati negativi, arrivati contro avversari teoricamente alla portata, hanno compromesso non poco le speranze del Latina di qualificarsi per i play-off per la Serie B. La sfida contro il Taranto di domani sera, in programma alle ore 18:30 allo Stadio Francioni, si preannuncia cruciale, e una sconfitta potrebbe dover significare l’eliminazione dalle fasi finali.

Il Taranto di Capuano, una delle squadre favorite per la promozione tramite play-off, ha presentato un ricorso contro una penalizzazione di 4 punti inflitta loro due mesi fa, il che potrebbe ulteriormente complicare la situazione per il Latina e le altre squadre iscritte al torneo post-season.

Gli scenari

Il cammino del Latina Calcio verso i play-off avrebbe potuto essere già assicurato in occasione di partite precedenti, come contro Sorrento e Turris, ma la squadra non è riuscita a capitalizzare queste opportunità. Ciò ha destato la rabbia nei propri tifosi, delusi dalle mancate occasioni capitalizzate dal sodalizio neroblù.

La sfida contro il Taranto sarà infatti decisiva per definire le sorti del club in questa stagione.

Per garantirsi un posto nei play-off, al Latina basterebbe un pareggio contro il Taranto, così come sarebbe bastato da 3 giornate. In caso di sconfitta, la squadra dovrebbe sperare in un passo falso del Sorrento nel derby contro la Casertana. Inoltre, la restituzione dei punti di penalizzazione al Taranto potrebbe influenzare ulteriormente la situazione di classifica.

La lotta per la qualificazione ai play-off è ancora aperta e coinvolge diverse squadre, creando una grande attesa e suspense per gli appassionati di calcio. Lo stadio Francioni e gli altri campi da gioco sono pronti a ospitare gli ultimi scontri che determineranno le sorti della Serie C, con il Latina che cerca disperatamente di raggiungere il suo obiettivo.

Il Coinvolgimento del Catania

Da tenere d’occhio è anche la situazione del Catania, che, in caso di salvezza diretta, fuori dalla zona play-out, parteciperebbe di diritto ai play-off, avendo vinto la Coppa Italia di categoria nella doppia sfida contro il Padova di ormai un mese fa. La mancata qualificazione invece degli elefantini al di fuori della zona rossa del girone C, porterebbe l’11esima classificata, da regolamento fuori dalla zona play-off, a parteciparne. Questa sarebbe Una chance in più in favore del Latina, ma Latina che deve e vuole affermarsi sul campo, conquistando l’accesso al mini torneo battendo gli uomini di Capuano. Lo racconterà oggi alle ore 18:00 Gaetano Fontana.