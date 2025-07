Latina Calcio, ecco date e orari delle prime sette gare di campionato

Dopo la diramazione del calendario ufficiale, è arrivata l’ufficialità di date e orari che vedranno impegnato il Latina Calcio nelle prime sette giornate del prossimo campionato di Serie C Sky Wi-Fi. Tifosi e appassionati possono quindi prendere appunti. Il debutto in campionato, dopo quello in coppa previsto per il 17 agosto in casa contro il Gubbio, è previsto per il 24 agosto alle ore 18, quando il Latina affronterà al Francioni l’Atalanta U23 in una sfida che si preannuncia subito di grande livello. Dopo questa prima uscita, la squadra sarà impegnata in trasferta il 30 agosto alle ore 21 contro il Trapani in un’altra gara che almeno sulla carta può apparire tosta.

Il calendario prosegue poi il 7 settembre alle 20:30 quando il Latina riceverà l’AZ Picerno, mentre il 12 settembre alle 20:30 sarà di scena in trasferta a Foggia. I nerazzurri torneranno poi al Francioni il 20 settembre alle 17:30 per affrontare il Monopoli, e il 24 settembre alle 18:30 sarà di scena in trasferta contro la Cavese. Le ultime partite del mese vedranno poi il Latina impegnato in trasferta contro il Team Altamura dell’ex Di Donato, in programma il 28 settembre alle 17:30. Un calendario dunque ricco di insidie che svelerà subito ambizioni e tenuta della squadra di mister Bruno.