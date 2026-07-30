Latina Calcio: esordio in casa con il Pineto e gran finale con il Pescara

Inizia ufficialmente la nuova stagione di Serie C per il Latina calcio 1932. È stato svelato il calendario completo del campionato: un percorso avvincente che regalerà sfide storiche, trasferte impegnative e grandi emozioni dall’inizio alla fine.
Prima giornata: Il debutto in campionato avverrà tra le mura amiche contro il Pineto.
Ultima giornata: Il sipario sul campionato calerà con un finale da brividi allo stadio Francioni contro il Pescara
Il primo viaggio stagionale si terrà alla 2ª giornata. La squadra farà tappa in Emilia-Romagna per affrontare il Ravenna, un banco di prova subito probante per misurare le ambizioni lontane dalle mura di casa.
Il girone propone incroci dall’elevato valore tecnico e storico, con piazze blasonate e stadi abituati a palcoscenici superiori:
Spezia: Sfida d’alta quota all’11ª giornata (trasferta) e al ritorno alla 18ª.
Livorno: Che andrà in scena alla 18ª giornata (in casa) con ritorno all’Armando Picchi.
Pescara: Il big match contro gli abruzzesi che chiuderà la regular season alla 19ª giornata.
L’attesa per il campionato sarà subito smorzata dal campo: questo pomeriggio andrà infatti in scena il primo turno di Coppa Italia Serie C, il primissimo test ufficiale del 16 agosto, per testare lo stato di forma della squadra in vista del debutto del 23 agosto.