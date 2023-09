Latina Calcio, Fella e Di Livio: due nerazzurri pronti alla battaglia

Il centrocampista e capitano del Latina, Lorenzo Di Livio, insieme all’attaccante neo acquisto nerazzurro – e già a segno sabato all’esordio nella vittoria contro l’Avellino – Giuseppe Fella, sono stati i protagonisti questo pomeriggio della conferenza stampa del Francioni targata Latina Calcio. La squadra di Di Donato domenica alle 20.45 esordirà in casa con la seconda giornata del Girone C di Serie C contro il Potenza.

“È un onore essere il capitano di questa squadra, siamo rinnovati ma già solidi emolto coesi. Siamo sulla strada giusta – ha detto Lorenzo Di Livio – Non ho avuto dubbi sul rimanere, a Latina sto bene la società mi ha dato fiducia quando sono arrivato in un momento difficile e sono cresciuto. Col Potenza sarà una partita diversa e insidiosa, loro sono più compatti giocano fuori casa hanno dei giocatori forti. Vogliamo regalare al pubblico la prima vittoria in casa, faremo di tutto”.

A fargli eco Peppe Fella: “Contro l’Avellino è un gol importante per me perché mancava da un bel po’ una gioia immensa, dispiace che sia volata qualche parola di troppo e volevo precisare l’esultanza che non era contro i miei ex tifosi. Ad Avellino sono sempre stato bene nonostante: sono di Salerno e c’è una certa rivalità ma sempre rispettosa. Col Potenza spero di partire titolare, ma poi decide il mister. Chiunque ha chance di giocare visto che siamo tanti davanti, ma nello stesso tempo questa concorrenza dobbiamo viverla con tranquillità. Come ha dimostrato anche Luca(Fabrizi n.d.r.) si può determinare partendo anche dalla panchina”.