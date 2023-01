Latina Calcio, finisce 0-0 il match in trasferta contro l’Avellino

Termina in parità a reti inviolate la partita tra Avellino e Latina. Pareggio prezioso per i pontini che continuano la loro imbattibilità fuori casa in questo 2023.

Una partita che, nei primi venti minuti, è stata molto vivace e spigolosa, con giocate e occasioni pericolose per entrambe le squadre, e con i nerazzurri caparbi e ordinati a limitare la squadra di casa, grazie anche ad un ottimo Tonti.

L’Avellino prova a fare la partita pressando alto il Latina e collezionando una serie di calci d’angolo, ma la squadra ospite non sta a guardare e prova a ripartire in contropiede grazie alle sponde di Belloni e Fabrizi.

Al 33’ ghiotta occasione per il Latina. Ottima la difesa del pallone di Belloni, che caparbiamente riesce a servire Bordin. Il centrocampista alza la testa e premia lo scatto di Carissoni, con l’esterno che si ritrova a tu per tu con Marcone, ma spara addosso al portiere senza riuscire a gonfiare la rete.

All’inizio del secondo tempo Di Donato deve sostituire il capitano Andrea Esposito, che lascia il campo ad Alessandro Celli al centro della difesa del Latina.

Anche in questo secondo tempo la partita è molto vivace per quanto riguarda il gioco, ma non ci sono azioni pericolose degne di nota da entrambe le parti.

La seconda mossa del tecnico pontino è l’inserimento di Tessiore al 67’ al posto di Riccardi.

A un quarto d’ora dalla fine l’Avellino ha una grandissima occasione sugli sviluppi di un calcio piazzato. È prodigioso il riflesso di Tonti che riesce a deviare il colpo di testa di Mazzocco, sulla ribattuta arriva Gambale che spedisce la sfera sul palo.

Al minuto 81 arrivano altri due cambi in casa Latina, con Margiotta e De Santis che rilevano Belloni e Calabrese. In pieno recupero spazio anche al classe 2005 Pellegrino che rileva uno stremato Fabrizi.

Dopo 4 minuti di recupero arriva il triplice fischio, è dunque uno 0-0 il risultato finale tra Avellino e Latina. Il prossimo incontro andrà in scena mercoledì, al Francioni, tra Latina e Viterbese.

Il tabellino:

Avellino-Latina 0-0

Avellino: Marcone, Rizzo (46’ Ricciardi), Tito, Kanoute, Russo (72’ Trotta), Aya (46’ Moretti), Mazzocco, Tounkara (61’ Gambale), Casarini, Auriletto, D’Angelo (84’ Maisto). A disp.: Pizzella, Antignani, Garetto, Benedetti, Di Gaudio, Matera, Fusco, Musto. All.: Rastelli

Latina Calcio 1932: Tonti, Sannipoli, Belloni (81’ Margiotta), Barberini, Bordin, Carissoni, Calabrese (81’ De Santis), Esposito (46’ Celli), Fabrizi (92’ Pellegrino), Riccardi (67’ Tessiore), Cortinovis. A disp.: Cardinali, Giannini, Di Mino, Nori, Gallo. All.: Di Donato

Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini, 1° Assistente Antonio Junior Palla di Catania, 2°

Assistente Matteo Taverna di Bergamo, 4° Uomo Marco Emmanuele di Pisa

Ammoniti: 29’ Russo (A), 38’ Rizzo (A), 40’ Tounkara (A), 42’ Belloni (L), 44’ Aya (A), 55’ Tito (A), 57’ Auriletto (A), 62’ Riccardi (L), 63’ Fabrizi (L), 85’ Moretti (A), 94’ Di Donato (L, dalla panchina)

Angoli: 8-0

Recupero: 3’, 4’

Note: 2481 spettatori di cui 91 ospiti