Si dividono le strade tra il Latina Calcio e Marcello Di Giuseppe, quest’ultimo dalla prossima stagione non sarà più il direttore sportivo della squadra nerazzurra.

La società di piazzale Serratore ha condiviso il desiderio dell’ormai ex DS di cogliere nuove opportunità professionali e di avvicinarsi a casa. Ora in città e tra i tifosi cresce l’attesa ed il fermento per capire chi andrà a sostituire Di Giuseppe e quelli che saranno gli obiettivi della società nel prossimo anno.