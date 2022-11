Latina Calcio, finisce senza gol la partita contro la Juve Stabia

Il Latina si conferma squadra convalescente, come, come buona parte dei giocatori in rosa. Nessun miglioramento di prestazione, anche quando la Juve Stabia è rimasta in dieci ad un passo dal riposo.

Poche idee in un pomeriggio grigio, in cui il solo Margiotta non è bastato a compensare un vuoto che comincia a preoccupare.

L’ auspicio è che con il recupero degli infortunati, decisamente tanti, il Latina possa ritrovare la qualità e il passo per una stagione più ambizioso.

Al 4′ troppo corta la respinta della difesa del Latina, ideale per il destro in corsa di D’Agostino dal limite, corpo all’indietro e palla alta.

Le vespe ronzano al 16′, ma quando sul cross di D’Agostino dalla sinistra, Pandolfi in girata impegna seriamente Tonti, il fuorigioco invalida la bella trama.

Il primo acuto del Latina marca il 42′, la punizione di Margiotta è un missile terra-aria che supera di pochi centimetri la traversa.

Pochi istanti dopo il centravanti è ancora protagonista, ruba palla a Vimercati e viene agganciato dallo stesso difensore, provocandone l’espulsione. Il successivo calcio di punizione, dello stesso Margiotta, non trova gloria.

Nella ripresa, seppur con l’uomo in meno, la prima proiezione offensiva è stabiese e produce una punizione insidiosa dal lato corto dell’area, calciata da Scaccabarozzi e sventata da Tonti.

Il Latina cercare di far girare palla, senza però il ritmo necessario a scardinare un’ attentissima Juve Stabia, ancora avanti al 20′.

Errore sulla trequarti difensiva pontina, Ricci carica il destro diretto tra le braccia di Tonti.

La prima conclusione nello specchio della porta campana al 28′, è firma di Margiotta; sul traversone di Di Livio lo stop e il diagonale è un tutt’uno, Barosi a fatica, si rifugia in calcio d’angolo.

Latina ancora nel segno di Margiotta, al 36′, tiro centrale senza troppe pretese per insidiare Barosi.

Ultimi scampoli al 47′ pasticcia Altobelli, Sannipoli in corsa, rasoterra dalla lunetta a lato.

IL TABELLINO :

LATINA – JUVE STABIA 0-0

LATINA (3-5-2): Tonti; De Santis, Giorgini, Cortinovis; Giorgini; Carissoni, Di Livio, Amadio (35’st Bordin), Riccardi, Ant. Esposito (16’st Sannipoli); Carletti (1’st Fabrizi), Margiotta.

A disp. Cardinali, Giannini, Pellegrino, Barberini, Di Mino, Celli, Nori, And. Esposito. All. Di Donato

JUVE STABIA (4-3-3): Barosi; Peluso, Cinaglia (24’pt Vimercati), Caldore, Mignanelli; Scaccabarozzi, Berardocco, Ricci (32’st Maselli); D’Agostino (16’st Carbone), Zigoni (1’st Altobelli), Pandolfi (32’st Santos).

A dip. Russo, Maresca, Dell’Orfanello, Bentivenga, Guarracino, Della Pietra, Silipo, Picardi. All. Colucci

ARBITRO: Panettella di Bari

ASSISTENTI: Centrone di Molfetta – Vitale di Ancona

QUARTO UOMO: Rinaldi di Bassano del Grappa

NOTE: espulso al 44’pt Vimercati per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Giorgini, Zigoni, Peluso. Angoli 32. Recupero pt 1′, st 4′.