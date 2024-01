Quasi un’ora di presentazione del nuovo tecnico del Latina Calcio 1932, mister Gaetano Fontana.

Accompagnato dal ds Matteo Patti, l’ex Turris all’inizio ha avuto anche parole di riguardo per l’ex tecnico Di Donato, sottolineando la sua vicinanza.

“Bisogna voltare pagina e guardare avanti con ottimismo, ed è quello che tutti si aspettano. L’ intenzione è quella di portare serenità, compattezza ed equilibrio, altrimenti i risultati non arrivano.

Siamo gli unici artefici dei risultati e io sono un nemico arcigno della “scusite acuta”, quindi tutto dipenderà dal nostro lavoro. Normale che si possono perdere partite, ma se c’è l’impegno questo ti verrà sempre riconosciuto.

Ho seguito tutti e 3 i gironi in attesa di una chiamata, non posso avere una massima conoscenza dei ragazzi, ma questo migliorerà con il tempo. Sono qui per crescere con questa realtà, perché mi piace l’ambiente, perché lo conosco, sono qui per Latina, non per altro”.

Al fianco del neo allenatore nerazzurro il ds Patti, che torna sul cambio tecnico: “La separazione con Di Donato è stata dolorosa – dice Matteo Patti -, ma arriva il momento in cui bisogna dare uno scossa e spesso paga l’allenatore. Il nuovo tecnico ha qualità indiscusse e siamo contenti di averlo qui. Mercato? Nonostante le critiche, nessuno ha chiesto di andare via. Siamo convinti che Latina può diventare un punto di arrivo per molti ragazzi, siamo un bel gruppo e tutti qui per la stessa causa”. Priorità un portiere ed un centrocampista. La prima operazione che sta per essere ufficializzata, riguarda però un trequartista / seconda punta.

Si sta già allenando infatti Luan Capanni, classe 2000 brasiliano, proveniente dall’Arka Gdynia, squadra di massima serie polacca ed ex Primavera Milan.

Il Latina c’è, il Latina ora deve tornare a vincere in casa per rimettere l’attenzione dell’ambiente sull’obiettivo: migliorare la scorsa stagione. Appuntamento venerdì alle 20.45. Al Francioni c’è Latina – Monterosi.