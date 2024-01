Latina Calcio, Fontana: “Siamo andati forte, è nelle nostre corde”

Gaetano Fontana si è presentato allegro nella sala stampa del Pinto, a distanza di sei da un esonero che non ha mai condiviso. Tra le mani un sigaro che accenderà dopo il confronto con i giornalisti, aperto dalla seguente constatazione: “Contro un avversario forte avere fatto una partita del genere significa che anche la mia squadra è andata forte. Abbiamo tenuto testa alla Casertana, pur essendo andati sotto. Ci sarà tempo per lavorare sulle cose che non mi sono piaciute, ma lavoriamo insieme soltanto da dieci giorni, con l’aggravante del virus che ci ha colpito la scorsa settimana”.

Dentro l’analisi tecnica, di una partita attesa e curata nelle possibili fasi che avrebbe riservato: “Sapevo che non avendo potuto lavorare su alcuni aspetti saremmo andati in difficoltà. Ci vuole tempo, però mi è bastato dire quello che andava fatto e nella ripresa siamo riusciti a tenere la linea alta, recuperando parecchi palloni e mi dispiace di tante scelte sbagliate nell’ultimo passaggio, fermo restando che davanti c’era una signora squadra”. Rispuntano la parola play off e rilancio, del resto il decimo posto attuale significa quello. A Fontana interessa la classifica, ma anche come alimentarla: “Dobbiamo ritrovare serenità, equilibrio e identità. Il Latina è partito fortissimo, rimanendo nelle prime posizioni prima di smarrirsi. Bisogna rimettere in azione quei calciatori tecnicamente bravi a giocare tra le linee. Non siamo una squadra costruita per difendersi, se badassimo solo a questo aspetto perderemmo in partenza”.

Ergo, Fontana pretende in continuità con il predecessore Di Donato di vedere un Latina propositivo: “Questa squadra ha le caratteristiche per cercare di dominare il gioco e per farlo devi giocare la palla e andare a riconquistarla. Accetto anche l’errore, perché dietro l’errore c’è il miglioramento”.

CASERTANA – LATINA 1-1

MARCATORI: 25’pt Anastasio, 32’st Ercolano

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Sicacca, Bacchetti (35’st Nicoletti), Anastasio; Deli, Proietti (1’st Casoli), Damian; Carretta, Tavernelli (39’st Montalto), Curcio. A disp. Marfella, Celiento, Toscano, Soprano, Maltese, Galletta, Piglino, Taurino, Turchetta, Cadili. All. Cangelosi

LATINA (3-4-2-1): Fasolino; De Santis, Rocchi, Marino (1’st Cortinovis); Paganini, Perseu, Di Livio, Ercolano; Del Sole (46’st Mazzocco), Riccardi; Fella. A disp. Bertini, Sorrentino, Serbouti, Gallo, Crecco, Fabrizi, Polletta, Di Renzo. All. Fontana.

ARBITRO: Valerio Vogliacco di Bari.Assistenti: Colaianni di Bari e Daljit Singh di Macerata. IV Uomo: Iurino di Venosa

NOTE: ammoniti Marino, Tavernelli, Ercolano, Rocchi, Del Sole, Anastasio. Recupero: 0’pt – 4’st. Angoli 6-2