Latina Calcio, formalizzata l’iscrizione alla prossima Lega Pro

Per il terzo anno consecutivo il Latina sarà presente ai nastri di partenza della Lega Pro. In perfetto tempismo con i termini dettati dalla Federazione, la società ha ottemperato alle pratiche: “Il Latina Calcio 1932 comunica che in data odierna, in linea con i termini stabiliti, è stata consegnata tutta la documentazione (domanda di ammissione più fideiussione) valida ai fini dell’iscrizione al Campionato di Serie C 2023/24”. Il Consiglio federale adesso esaminerà le pratiche arrivate. Sarà un’altra estate bollente per quanto riguarda le iscrizioni delle altre società di Serie C?