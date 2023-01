Andrea Giorgini è un nuovo giocatore dell’FC Südtirol, l’ormai ex difensore del Latina Calcio lascia la società nerazzurra a titolo definitivo. Nato a Fano il 22 aprile 2002, Giorgini ha trascorso due stagioni e mezzo in maglia nerazzurra, collezionando in tutto 87 presenze, 3 gol e 6 assist tra LegaPro e Serie D.

Il Latina Calcio, tramite i propri profili social, ha ringraziato il difensore per tutto l’impegno profuso augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera.