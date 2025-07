Latina Calcio, Giulio Parodi è il nuovo centrale dei nerazzurri

Dopo il test con la primavera della Roma, vinto per 2-1, il Latina mette a segno un altro colpo di mercato: Giulio Parodi, centrale classe ’97, è pronto a vestirsi di nerazzurro.

Parodi scuola Juventus, arriva nel capoluogo pontino dopo aver vestito, nell’ultima stagione, la maglia del Foggia. Centrale di esperienza per la categoria, con più di 100 presenze in Serie C, è il sesto colpo del diesse Condò in questa sessione estiva.

Di seguito, il comunicato della società: “Giulio Parodi, difensore centrale classe 1997 è un nuovo ingaggio a titolo definitivo del Latina Calcio 1932. Il giocatore ha firmato un contratto biennale con il club nerazzurro.

Parodi, nato il 30 settembre 1997, è cresciuto nel settore giovanile della Juventus. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Juventus U23, Pordenone, Pro Vercelli, Fermana e Foggia.

Difensore di grande struttura fisica (188 cm), Parodi porta con sé importante leadership ed esperienza alla retroguardia nerazzurra”.