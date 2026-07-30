Latina Calcio, goleada nell’amichevole di Fiuggi: 6-0 all’Equipe Lazio

Buone indicazioni per Gennaro Volpe nella prima uscita disputata al centro sportivo Capo i Prati di Fiuggi. Il Latina supera con un netto 6-0 l’Equipe Lazio al termine di un test che ha permesso al tecnico nerazzurro di valutare la condizione della squadra e provare diverse soluzioni tattiche.

Il Latina sblocca il risultato con Sylla, che firma l’1-0 con un colpo di testa. I pontini prendono fiducia e raddoppiano poco dopo con Tomaselli, prima di chiudere la prima frazione sul 3-0 grazie alla rete di Baez.

Nella ripresa Volpe rivoluziona l’undici in campo, cambiando l’intera formazione al 45’, senza però perdere brillantezza. I nuovi entrati mantengono alto il ritmo e il Latina arrotonda ulteriormente il punteggio con D’Angelo, Farneti e Carillo, fissando il risultato finale sul 6-0.

Un test dal quale arrivano segnali incoraggianti per Gennaro Volpe, che ha potuto vedere all’opera tutti gli elementi a disposizione in vista dei prossimi impegni del precampionato. Al di là del risultato, la squadra ha mostrato intensità, buona organizzazione e una discreta fluidità di manovra, offrendo indicazioni positive dopo il lavoro svolto in ritiro.