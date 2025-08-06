Latina Calcio, il colpo è servito: ufficiale il prestito di Quieto dall’Inter

Dal nerazzurro di Milano a quello dell’Agro Pontino. Una parola spesso usata in quest’ultimo periodo per parlare di Latina Calcio 1932 è “entusiasmo”. Il precampionato procede a gonfie vele, e l’annuncio di Daniele Quieto, fantasista italo-venezuelano classe 2005, da parte del primo club cittadino, si inserisce proprio in quest’ottica entusiasta. L’approdo in città (seppur a titolo temporaneo n.d.r.) di uno dei talenti più cristallini del vivaio Internazionale Milano – da sempre uno dei più proficui sul territorio nazionale – può solo che far ben sperare i tifosi pontini. Quest’ultimi hanno infatti accolto con estrema positività la firma del classe 2005.

La scheda di Daniele Quieto

Classe 2005, italo-venezuelano, Campione d’Italia con la Primavera nerazzurra e già nel giro della Nazionale maggiore del Venezuela, Quieto si inserisce con forza nelle rotazioni del Latina Calcio 1932. 144 partite, 26 gol, 26 assist in gare ufficiali per il talentino di “casa” ad Appiano Gentile. Un acquisto a titolo temporaneo, quello che darà possibilità intanto all’Inter di visionare il ragazzo, alla sua prima vera esperienza nei professionisti. Il Latina invece trova in Quieto l’occasione perfetta per far giocare un under di qualità assoluta, uno dei migliori della Lega di Serie C.

Il calciomercato intanto, continua

Come da titolo del paragrafo però, in casa Latina il calciomercato è tutt’altro che terminato. In attesa di saperne di più sul fronte cessioni, con Petermann (che secondo i colleghi della Casa di C ha fatto registrare l’interesse del Cerignola) e Improta da giorni sul taccuino degli indiziati a lasciare il “Francioni”, il diesse Condò, dopo una campagna acquisti oculata, è chiamato a sciogliere il nodo principale: l’attacco del Latina Calcio 1932. Lo sottolinea il tecnico in conferenza, lo chiede a gran voce il tifo sui social. La situazione attaccante è ciò che ancora tiene banco all’interno del caldissimo calciomercato di Serie C in casa nerazzurra: Ekuban e Di Giovannantonio sono le uniche punte di ruolo, con il primo in cerca di migliorie nella freddezza sotto porta e il secondo forse ancora un po’ acerbo per la categoria, complice la giovanissima età. Come ammesso dallo stesso diesse però, sulle colonne odierne di Latina Oggi, lo stesso ex Avellino è al lavoro per assicurare a Bruno e dirigenza la punta tanto richiesta.

Un nome che tiene banco è quello, risaputo perchè da tempo accostato ai nerazzurri, quello di Giuseppe La Monica. Giovane attaccante campano 2001 di proprietà del Campobasso. Che sia un interessamento concreto, o un nome tra i tanti. Ciò che è chiaro è che il calciomercato del Latina, una piazza difficile da soddisfare, non finisce sicuramente qui.