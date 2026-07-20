Latina Calcio, il Comune: “Garantite le gare al Francioni”

Dopo il braccio di ferro delle ultime settimane tra il Latina Calcio e l’Amministrazione comunale, arriva la nota ufficiale da parte del Palazzo comunale che rassicura tifosi e società sul regolare svolgimento della stagione 2026-2027.

Il Comune ha infatti comunicato di aver già rilasciato i tre nullaosta necessari per l’utilizzo dello stadio Domenico Francioni e del centro sportivo Bondioli, consentendo al Latina Calcio di disputare regolarmente le gare di campionato, Coppa Italia e Campionato Primavera.

L’Amministrazione ha inoltre precisato che la procedura di gara europea per l’affidamento in concessione dei due impianti è ancora nella fase di aggiudicazione e segue i tempi previsti dalla normativa. Nel bando, sottolinea il Comune, sono previste tutte le garanzie affinché la prima squadra cittadina possa continuare a utilizzare le strutture, indipendentemente dal futuro gestore.