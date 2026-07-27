Latina Calcio, il nuovo kit da gara conquista i tifosi

Il Latina Calcio 1932 ha svelato le divise ufficiali per la stagione 2026/27 realizzate dal marchio Ezeta, riscuotendo un immediato entusiasmo e un ampio apprezzamento da parte della tifoseria nerazzurra. La nuova collezione, comprensiva dei kit da gara e della linea da riscaldamento, trae profonda ispirazione dal cuore urbanistico della città, rendendo omaggio alle geometrie dei giardini di Piazza del Popolo, originariamente ideati dall’architetto Pier Luigi Bossi.

Nel primo completo le iconiche strisce nerazzurre si intrecciano con le linee architettoniche del centro cittadino, affiancandosi al nuovo stemma di gusto araldico presentato lo scorso autunno. La divisa da trasferta valorizza invece il pattern urbanistico ponendolo al centro della maglia, sia attraverso una fascia cromaticamente a contrasto sia mediante un motivo tono su tono esteso all’intero tessuto. La planimetria completa della piazza diventa infine protagonista sulla maglia pre-match, dove un gioco di livelli sovrapposti e linee prospettiche crea una trama dinamica dall’effetto tridimensionale.

L’operazione conferma la visione del brand creatore, volta a coniugare l’identità visiva delle società sportive con la storia e le radici dei rispettivi territori. Attraverso questo restyling visivo, il club pontino ha inteso rinsaldare il legame simbolico tra la squadra e le origini della città, trasformando un elemento storico dell’architettura locale in un segno distintivo di forte impatto grafico e di grande presa sul pubblico.