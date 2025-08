Latina Calcio, il “Principe” resta a casa: rinnovo per Riccardi

Una bella notizia, arrivata a tarda sera, quella che ha sollazzato gli animi dei tifosi del Latina Calcio 1932. È stato infatti annunciato dalla società stessa, l’estensione contrattuale fino al 2027 di Alessio Riccardi, il quale aveva un accordo in scadenza al termine della neonata stagione.

Che il “Principe” ex Roma sia al centro dei pensieri della società nerazzurra era ormai risaputo: il calciatore ha infatti scelto Latina per ripartire dopo una carriera movimentata, ed è proprio a Latina che, dopo più di 100 presenze, decide di rimanere. Il Riccardi che si sta mettendo in mostra nel pre campionato attuale intanto, agli ordini di Mister Bruno, sembra un Riccardi al meglio delle sue potenzialità (nonostante l’assenza per uno stato febbrile contro il Benevento n.d.r.), ed è questo ciò che fa ben sperare tifosi e addetti ai lavori: l’esplosione, o banalmente la continuità sportiva, di un fantasista del genere, è un lusso che ogni squadra della categoria vorrebbe potersi concedere, un lusso che al momento rimarrà esclusivamente nerazzurro.

E attenzione, vista “l’anzianità” nel club, dopo l’addio di Lorenzo Di Livio, Riccardi, forte di questo rinnovo, schizzerebbe in testa alla classifica dei papabili portatori della fascia di capitano, fascia che sta vestendo a più riprese nel precampionato. Che a Latina sia finalmente ora di parlare esclusivamente delle gesta del proprio “Principe”? Il club, intanto, punta ancora su di lui, nell’approvazione generale del tifo.

RINNOVA RICCARDI: IL COMUNICATO UFFICIALE

”

Alessio Riccardi rinnova con il Latina Calcio 1932 fino al 2027.

Talento, qualità e identità: il club punta ancora sul suo faro in avanti.

Avanti insieme, Alessio!”