Latina Calcio, il ritiro parte il 13 luglio: primo allenamento a porte aperte

Il Latina Calcio 1932 è pronto a cominciare ufficialmente la stagione 2025/2026. Il club nerazzurro ha annunciato da poco l’inizio del ritiro precampionato della Prima Squadra, che scatterà domenica 13 luglio presso il centro sportivo Ex Fulgorgavi, quartier generale del club anche per questa estate.

A segnare il via alla nuova stagione sarà un primo allenamento aperto al pubblico, in programma alle ore 18:00: un’occasione speciale per permettere ai tifosi di ritrovare squadra e staff.

Dopo il debutto a porte aperte, le sedute successive si svolgeranno a porte chiuse, per permettere alla squadra di lavorare con la giusta concentrazione. La società ha comunque precisato che verranno comunicate in seguito eventuali altre giornate in cui sarà possibile assistere agli allenamenti.

Un nuovo inizio per il Latina Calcio 1932, che si prepara a vivere un’altra annata intensa, ancora sotto la guida di Alessandro Bruno.

L’appuntamento per tutti i tifosi è fissato: domenica 13 luglio alle ore 18.00, per il primo passo verso la nuova stagione.