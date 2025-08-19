Latina Calcio, in arrivo Pellitteri dal Campobasso: squadra a lavoro per l’Atalanta

Prosegue senza sosta il lavoro del Latina Calcio 1932, sia sul rettangolo verde, in vista dell’esordio in campionato, sia sul fronte mercato, dove il direttore sportivo Condò è impegnato a completare la rosa a disposizione di mister Bruno: una settimana quindi, quella aperta oggi, dall’altissimo coefficiente di importanza.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, sarebbe ormai in dirittura d’arrivo l’acquisto di Alessandro Pellitteri, centrocampista classe 2004 in arrivo dal Campobasso. Centrocampista duttile, Pellitteri andrà a rinforzare il reparto centrale considerando visto anche la sempre più probabile partenza di Petermann. Il regista nerazzurro, infatti, assente alla presentazione e assente nella numerazione ufficiale, è corteggiato da diversi club di Serie C e sembra sempre più vicino a trasferirsi al Perugia.

Il mercato del Latina, comunque, potrebbe non fermarsi qui: sarebbero attese almeno altre due operazioni in entrata. Il club è alla ricerca di un attaccante di categoria, in grado di garantire gol e peso offensivo, e probabilmente di un esterno che possa sostituire Improta, anche lui in uscita, e Bigonzoni, infortunato.

Verso l’esordio in campionato

Sul campo, i nerazzurri arriveranno galvanizzati alla prima giornata di campionato, dopo il successo sul Gubbio, valso il passaggio del turno in Coppa Italia Serie C. Domenica, allo stadio Francioni, la squadra di Bruno ospiterà l’Atalanta U23, seconda squadra della Dea, una formazione giovane ma molto competitiva che nell’esordio ufficiale in Coppa ha travolto per ben 4-1 in trasferta la Giana Erminio.

Un banco di prova subito impegnativo dunque per il Latina, chiamato a partire con il piede giusto in un girone che si preannuncia tra i più tosti e competitivi degli ultimi anni.