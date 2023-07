Latina Calcio, in difesa arriva l’esperto Antonio Marino

Il Latina 1932 si rinforza con l’arrivo del difensore centrale Antonio Marino, giocatore esperto di 34 anni e con un passato importante con oltre 100 presenze in Serie B con Lecce, Venezia e Reggina. Nelle ultime due stagioni ha giocato da titolare nella Carrarese, dove è andato ai playoff in entrambe le occasioni. Originario di Mazara del Vallo, vanta oltre 300 presenze tra i professionisti dove gioca dal 2008 e totalizzato 11 reti. Sarà lui il sostituto di Andrea Esposito, ex capitano nerazzurro che, appesi gli scarpini al chiodo, sarà il secondo di mister Di Donato. Domani il Latina sarà impegnato nella prima amichevole di questa fase di preparazione alla stagione. Si giocherà di mattina a Trigoria contro la Roma di Mourinho.