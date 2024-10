Il Latina è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la fine del rapporto con Pasquale Padalino.

Secondo quanto riportato da TuttoC.com, Il direttore sportivo Patti ha individuato Vincenzo Maiuri come principale candidato per la panchina pontina. Maiuri, reduce da due stagioni al Sorrento con una promozione in Serie C e una salvezza nella scorsa stagione, dovrebbe incontrare la dirigenza del Latina questa mattina per discutere i dettagli dell’accordo e la composizione dello staff tecnico.