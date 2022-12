Latina Calcio, la campagna abbonamenti per il girone di ritorno

Il Latina Calcio 1932, per un girone di ritorno ancora più entusiasmante, e per riempire sempre di più lo stadio Domenico Francioni e sostenere i nostri leoni, ufficializza la riapertura della campagna abbonamenti esclusivamente per la stagione di ritorno.

La vendita è aperta con decorrenza immediata fino alla vigilia della gara casalinga contro il Catanzaro, prevista per il 15.01.

I tifosi avranno la possibilità di acquistare le proprie tessere d’abbonamento esclusivamente presso il nostro store in via Eugenio di Savoia, 41 in pieno centro città, o attraverso il circuito di vendita online CiaoTickets al link che segue:

https://www.ciaotickets.com/abbonamenti/abbonamento-girone-di-ritorno-latina-calcio