Latina Calcio, la carica attraverso le parole di Marino

Settimana difficile quella che ha passato il Latina Calcio 1932.

Sabato scorso al Francioni infatti il Latina è caduto internamente ai danni del Picerno. Una squadra molto simile ai nerazzurri, per percorso e per struttura, che ha saputo essere più incisiva della squadra di mister Di Donato, e infilare tre goal alla difesa nerazzurra.

Una sconfitta che sicuramente ha pesato parecchio nella testa dei giocatori, ma che deve essere solamente uno stimolo in più per andare a vincere domani, quando il Latina affronterà il Foggia al Pino Zaccheria.

Ha presentato così la sfida conferenza stampa Antonio Marino, neo arrivato al Francioni quest’estate per rinsaldare la retroguardia lasciata scoperta da Ciccio Esposito:

“Le 3 sconfitte importanti di questo campionato hanno un unico denominatore, una volta preso goal abbiamo faticato a rimontare e perciò abbiamo preso l’imbarcata. Credo che il Picerno non abbia avuto tutte queste occasioni, e il risultato sia un po’ pesante.”

Un parere poi sulla rosa: “Per me siamo tutti titolari, se analizzo la rosa non c’è un ragazzo che non fa giocare, siamo un grande gruppo, numeroso e talentuoso”

Proprio la gara di domani a Foggia al centro della conferenza stampa: “Abbiamo analizzato gli errori, Picerno è il passato. Siamo pronti ad andare a vincere.”

“I nostri tifosi ci sono sempre vicino e ci fa tanto tanto piacere, sapere di avere il loro sostegno nonostante qualche passo falso. La società sta mettendo impegno nel portare piccole generazioni allo stadio ed è quello che lo sport deve fare.”

“A Foggia con la stessa testa di sempre, obiettivo, la vittoria”

Parole cariche di grinta quelle di Antonio Marino, che ci accompagnano in questa vigilia di campionato, un Latina che deve tornare a vincere per restare nella zona alta del campionato, lì dove fa freddo, in vetta.