Latina Calcio, la Covisoc dice ok all’iscrizione

Il Latina Calcio 1932 parte ufficialmente per la stagione sportiva 2025/26.

Con il via libera arrivato dalla Co.Vi.Soc e dalla Commissione Impianti Sportivi, il club nerazzurro si prepara ad affrontare il suo quinto campionato consecutivo in Serie C, un traguardo che certifica la solidità gestionale e la continuità del progetto sportivo.

Un risultato non scontato, frutto di programmazione, investimenti mirati e senso di responsabilità. Il riconoscimento da parte degli organi federali, infatti, non riguarda solo il campo, ma anche l’impegno che la società ha dimostrato nel garantire l’agibilità dello stadio e nel rispettare tutti i parametri richiesti per partecipare al campionato professionistico.

Di seguito il comunicato ufficiale del club:” La Covisoc – Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche – ha esaminato e validato positivamente la documentazione presentata dal Latina Calcio 1932, esprimendo parere favorevole all’iscrizione del club al prossimo campionato di Serie C NOW 2025/26.

Il via libera della Covisoc fa seguito al precedente parere positivo rilasciato dalla Commissione Impianti Sportivi della FIGC, che ha confermato la rispondenza dello stadio “Domenico Francioni” ai criteri strutturali richiesti per la disputa di un campionato professionistico, anche per la prossima stagione.

Un risultato reso possibile grazie all’impegno concreto e alla programmazione del Latina Calcio 1932 che, pur non essendovi tenuta in quanto onere in capo all’amministrazione, ha sostenuto direttamente e integralmente gli interventi necessari a garantire l’agibilità e la piena funzionalità dell’impianto. Investimenti mirati che hanno non solo assicurato la conformità agli standard FIGC, ma anche mantenuto l’omologazione UEFA dello stadio, a beneficio della collettività e dell’intera comunità sportiva cittadina.

Tutto questo è stato portato avanti negli anni dal Latina Calcio, con spirito di iniziativa e senso di responsabilità, facendosi carico da sola di temi così rilevanti per la città e per lo sport a Latina.

Un ulteriore passo avanti verso la nuova stagione sportiva, da affrontare, come sempre e più di sempre, con la giusta determinazione e fiducia.”

Un segnale forte di continuità, radicamento e ambizione. La stagione 2025/26 può iniziare: Latina c’è.