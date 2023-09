Latina Calcio, la designazione arbitrale del match di sabato con il Brindisi

Reso noto sul sito dell’Associazione Italiana Arbitri il team arbitrale che dirigerà la sfida del Francioni fra Latina Calcio 1932 e Brindisi valida per la 6ª giornata di Serie C Now.

Direzione affidata al sig. Domenico Mirabella della sezione di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Marco Matteo Barberis della sezione di Collegno e Leonardo Tesi della sezione di Lucca.

Completa la designazione il IV uomo, il sig. Raffaele Gallo della sezione di Castellammare di Stabia.

Due i precedenti con il Latina per il sig. Mirabella, una vittoria risalente alla stagione 2020/2021 per 1-0 contro la Vis Artena, dove bastò un gol di Jonatan Alessandro a regalare 3 punti alla formazione di Scudieri, sconfitta invece per 1-0 nella scorsa stagione, a Picerno.

Appuntamento fissato alle ore 16:15 di questo sabato allo Stadio Domenico Francioni.