Latina Calcio, la Polisportiva Carso entra nel progetto Academy

Il Latina Calcio 1932 amplia la propria rete giovanile e annuncia l’affiliazione della Polisportiva Carso come nuova Academy nerazzurra. La società, punto di riferimento storico per la città e guidata da Gennaro Del Prete, ha formato negli anni numerosi talenti arrivati fino al calcio professionistico, con esperienze anche in Serie B e Serie A.

Un settore giovanile importante che si unisce al progetto del Latina, club che sta tornando ad essere protagonista anche nel calcio giovanile e nella provincia, avvicinando sempre più ragazzi ai colori nerazzurri.

L’accordo consolida il legame tra il Latina e il territorio, rafforzando la missione di crescita e valorizzazione dei giovani calciatori. Per il club nerazzurro si tratta di un investimento sul futuro, che punta a costruire un vivaio sempre più solido, mantenendo come bussola i valori della propria tradizione sportiva.