Latina Calcio, la società risponde alle domande dei tifosi: il confronto

Un confronto casalingo, sul prato verde dello stadio Domenico Francioni di Latina, tra tifosi, amministrazione comunale, e la dirigenza nerazzurra.

È stato questo il pomeriggio del Latina Calcio 1932, grazie ad un confronto organizzato dal tifo organizzato, accordato e realizzato con la collaborazione della società.

Tanto le domande poste al Presidente Terracciano dinanzi ad una gremita tribuna centrale. Tanti i temi trattati, partendo proprio dal Francioni, all’obiettivo sportivo e alla crescita del settore giovanile.

Capeggia su tutte le risposte, la volontà della società di ottenere dal Comune Di Latina una concessione pluriennale per permettere al Presidente Terracciano una manovrabilità più ampia dell’intero complesso sportivo.

Inoltre il Presidente ha ribadito, dopo la smentita social di un paio di settimane fa, l’assenza di imprenditori venuti a “bussare” sulla porta del Francioni per l’ingresso in società, ribadendo come da un CDA di 9 imprenditori, ora le uniche due forze in campo siano le sue, e quelle del Vice Presidente Giuseppe D’Apuzzo.

È stata inoltre evidenziata la crescita del settore giovanile e la volontà di includere sempre più giovani all’interno del progetto nerazzurro. Dopo l’annuncio dell’under16 come squadra intermedia, e quello della scuola calcio per i più piccoli, il presidente Presidente Terracciano ha voluto affermare come la centralità dei giovani sarà una delle chiavi della prossima stagione, per portare più ragazzi allo stadio, andando nelle scuole e con delle promozioni.

Spazio anche al Direttore Sportivo Matteo Patti, che ha brevemente illustrato il suo lavoro, dichiarando come la società si attiva per il Latina del futuro.

Un confronto conclusosi positivamente, con l’incitamento dei tifosi. Un passo in avanti nel rapporto fra società, comune, e tifoseria, tre entità necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Latina Calcio.