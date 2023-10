Latina Calcio, la squadra ricevuta in Comune dal sindaco

Si è tenuto questa mattina, presso la Sala Consiliare del Comune di Latina, l’incontro tra l’Amministrazione e il Latina Calcio. I ragazzi di Di Donato si sono presentati uno a uno al sindaco Matilde Celentano ed alla sua Giunta.

“Ho voluto fortemente questo incontro con chi indossa i colori della nostra città, quello di cui essere sempre orgogliosi – ha commentato il sindaco Celentano – Ospitiamo una squadra terza in classifica, a due soli punti dalla prima. Che questo momento d’incontro sia d’incoraggiamento da parte di tutta l’amministrazione, che sarà vicina alle sorti della società e della squadra, anche nell’ottica impiantistica”

Anche il presidente Terracciano ha preso parola in sala consiliare esaltando l’armonia e la serenità del gruppo, che porta a conquistare risultati umani e sportivi di livello per tutti: “Sono da sette anni presidente e posso dire che siamo cresciuti molto, fino all’attuale rendimento in campionato. Vedo una squadra solita, possiamo continuare a sognare”.

All’incontro erano presenti tra gli altri l’assessore allo sport Andrea Chiarato, il consigliere comunale Enzo De Amicis e il delegato del sindaco ai grandi eventi sportivi Alessandro Marfisi.

Al termine dell’incontro , intonando l’inno nerazzurro di ‘Forza Latina’, il sindaco ha donato una targa a nome della città al Presidente Antonio Terracciano.