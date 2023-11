Latina Calcio, la vigilia di Coppa nelle parole di Di Donato

Dopo la bella vittoria esterna conquistata nell’ultimo match con il Foggia, il Latina è chiamato immediatamente a ri-scendere in campo.

Lo farà provando ad agguantare i quarti di finale di Coppa Italia, nell’ostica trasferta di Pescara. Un campo blasonato e un avversario forte che però non spaventa di certo i ragazzi di Di Donato.

Una gara vera, dura, così ha spiegato in conferenza il tecnico neroazzurro alla vigilia del match di domani sera:

Sulla partita di domani:

“Incontriamo una squadra blasonata del Girone B in un grande stadio con l’obiettivo di passare il turno, abbiamo il morale alto dopo la bella vittoria di venerdì, questo aiuta la stanchezza perché abbiamo tutti voglia di giocare.

Sugli 11 che andranno in campo:

“Ho la fortuna, ribadisco, di avere una rosa ampia quest’anno, spazio quindi ai giocatori già chiamati in causa per questa blasonata competizione che intendiamo

onorare andando fino in fondo.”

Sulla gara di venerdì:

“Una vittoria di gruppo, di squadra, correggendo gli errori fatti in precedenza. Nelle altre gare tendevamo a scoprirci dopo il gol avversario, a Foggia siamo stati bravi a correggere.”

Spazio al campo domani alle 18:00 allo stadio Adriatico di Pescara quando il Latina scenderà in campo per strappare il pass per i quarti di finale della Coppa Italia di categoria.