Latina Calcio, le parole di Di Donato alla vigilia del Brindisi

Intervenuto in sala stampa quest’oggi il tecnico nerazzurro Daniele Di Donato ha presentato così la gara di domani pomeriggio che vedrà frapposte il suo Latina Calcio 1932 e la neopromossa Brindisi.

“L’essere primi da un grande entusiasmo a tutti, specialmente ai ragazzi che in allenamento danno il massimo e quindi si riesce a lavorare meglio. Sappiamo di avere un campionato lungo, complicato, ed equilibrato davanti, perciò viviamo ogni partita come fosse quella della vita.”

“Il Brindisi – prosegue il tecnico nerazzurro – è una squadra sbarazzina, con giocatori di categoria (tra cui gli ex Ganz e Nicolao ndr). Dovremmo essere bravi a resettare il momento e giocarcela su ogni piccolo dettaglio”

Sull’infortunio di Riccardi, che sarà fuori dai giochi per 3 settimane: “Quest’anno abbiamo la fortuna di avere una rosa lunga, omogenea e che mi da la possibilità di scegliere partita dopo partita. Alessio un pezzo importante per noi, come lo è chi lo sostituirà”

“Il pubblico di Latina – conclude Daniele Di Donato – è molto caloroso. Dobbiamo essere bravi a trascinarlo e a farlo tornare allo stadio, e li sarà importante, il nostro pubblico si sente eccome”