Latina Calcio, le parole di Ferdinando Mastroianni in conferenza stampa

Dopo aver timbrato per la seconda volta in campionato il cartellino (9 il suo record nella competizione), Ferdinando Mastroianni si è confermato uno dei punti cardini dell’attacco nerazzurro. Sempre più utilizzato da Mister Di Donato, e sempre più feeling con i compagni.

“Mi trovo molto bene a Latina, con il Mister ho un bel rapporto, è un rapporto schietto, come fosse fra calciatori, ci diamo tutti una grande mano ed è un bel gruppo” l’esordio di “Nando” ieri sera ai microfoni della società.

“Abbiamo – prosegue – le capacità per tenere testa a tutte nel girone C, un girone che non avevo mai toccato con mano, venendo sempre da gironi A e B ma è un girone tosto, che sono curioso di sperimentare.

“Essere così in alto fa piacere, ma non nascondiamo un certo rammarico per alcuni punti persi per strada. Penso alla sfida col Monterosi, a quella con il Brindisi, ma tutto fa parte di un percorso di crescita”

Latina Calcio che infatti, come spesso ribadito, può e deve recriminare di qualche punto perso per strada, e che l’avrebbe proiettata alla vetta della categoria.

“Mi sono – conclude – prefissato un obiettivo personale, la doppia cifra. Non l’ho mai raggiunta in Lega Pro e vorrei farlo qui a Latina. Mi trovo bene con i miei partner d’attacco e con tutti, quest’anno eravamo tanti nuovi e l’aiuto dei cosiddetti “vecchi” è stato fondamentale nell’integrazione”