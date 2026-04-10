Latina Calcio, occhio all’incubo playout: tre finali per la salvezza

Il calcio sa essere spietato e il Latina ne è la dimostrazione vivente in questo finale di stagione. In appena otto giorni, lo scenario per i colori nerazzurri si è letteralmente capovolto: dalla prospettiva di alzare un trofeo si è passati alla cruda lotta per la sopravvivenza nella categoria.

Solo una settimana fa, la città viveva l’attesa per la finale di Coppa Italia Serie C. Un appuntamento storico che avrebbe potuto riportare il trofeo in bacheca dopo 13 anni e garantire l’accesso diretto alla fase nazionale dei play-off. Smaltita la delusione, la realtà della classifica presenta ora un conto salatissimo: la squadra guidata da Gennaro Volpe deve ora guardarsi le spalle per evitare il baratro dei play-out.

Attualmente, complici le penalizzazioni che hanno colpito Trapani e Siracusa, il Latina occupa la 16ª posizione, l’ultimo slot che ad oggi sancirebbe la disputa degli spareggi salvezza. Una situazione paradossale che affonda le radici in un’annata turbolenta, segnata da un avvio difficile, dall’esonero di Bruno e dal successivo arrivo di Volpe, che pure aveva inizialmente portato una ventata di positività.

Il percorso verso la salvezza non sarà affatto in discesa. Ai nerazzurri restano tre sfide decisive, tutte contro avversarie d’alta classifica a caccia del miglior piazzamento play-off.

Il primo ostacolo si chiama Casarano. La formazione pugliese, neopromossa dalla Serie D, rappresenta la vera sorpresa del campionato e arriverà allo stadio “Francioni” guidata dal grande ex di turno, Cosimo Chiricò. I rossoblù sono affamati di punti per consolidare il proprio primato, ma troveranno di fronte un Latina chiamato a rispondere con lo stesso agonismo.

La società, consapevole della delicatezza del momento, ha lanciato un appello alla città per trasformare lo stadio in un fortino. Per favorire l’affluenza dei più giovani e garantire una cornice di pubblico degna dell’importanza della sfida, sono stati messi in vendita biglietti al prezzo ridotto di 5€ per tutti gli Under 18 e per tutte le donne.

L’obiettivo è chiaro: fare quadrato attorno alla squadra di Volpe per strappare quei punti fondamentali che garantirebbero la permanenza in categoria per la sesta stagione consecutiva, senza passare per i play-out.