Latina Calcio, parla Fontana: “Classifica bugiarda per il Sorrento”

Il Latina Calcio 1932 è chiamato a bissare il successo interno contro il Foggia di sabato scorso, domani sul sintetico del Viviani di Potenza quando l’avversario sarà il Sorrento di Vincenzo Maiuri.

Fischio di inizio in programma alle ore 16:15 per un Latina che vuole ottenere la Matematica qualificazione play-off già dalla prossima partita. In caso di vittoria dei nerazzurri di Gaetano Fontana e sconfitta del Cerignola, il sodalizio di piazzale Serratore sarebbe già qualificato matematicamente al torneo post season.

È proprio l’allenatore Gaetano Fontana a presentare la gara ai microfoni della società:

“Siamo fermamente concentrati sul match di domani, lavoriamo però di volta in volta per migliorare ogni partita.”

Sul Sorrento:

“Mi sento di dire che la classifica sia un po’ bugiarda per il Sorrento perché gioca un buon calcio, hanno fatto buone prestazioni senza raccogliere molto. Non dobbiamo sottovalutare l’avversario, noi a Sorrento per fare la nostra miglior partita.”

Sugli assenti:

“Non avremo Rocchi, che ne ha ancora, abbiamo avuto qualche malanno febbrile in settimana ma i miei ragazzi si sono messi a disposizione e devo ringraziarli perché sono veramente dei ragazzi duttili e ligi al dovere”.

Una partita che quindi si prospetta complicata per il Latina ma i tre punti in palio vorrebbero dire tantissimo per le ambizioni della società in questo campionato. Appuntamento domani alle ore 16:15 allo stadio Alfredo Viviani di Potenza.