Latina Calcio, parla Patti: “Noi al tavolo con le grandi, obiettivi raggiunti”

Con la chiusura della sessione di calciomercato, il Latina Calcio ha tracciato un bilancio delle operazioni compiute, tra acquisti e cessioni, mentre si inizia a tirare le somme sulle prime partite della stagione. Nonostante la società si dichiari soddisfatta delle mosse di mercato, la piazza sembra meno convinta, soprattutto alla luce dei risultati non esaltanti ottenuti nelle prime due partite di campionato, che hanno fruttato solo due punti contro Casertana e Taranto.

Di seguito, una sintesi delle principali operazioni di mercato del Latina:

Acquisti:

Ndoj, Petermann, Crecco, Ciko, Zacchi, Basti, Marenco, Martignago, Saccani, Antonello Vona, Bocic, e Berman.

Cessioni:

Paganini, Fabrizi, De Santis, Marino, Biagi, Gallo, Mario Vona, Rocchi, Fasolino. A questi si aggiungono i giocatori che hanno lasciato la squadra al termine dei loro prestiti: Del Sole, D’Orazio, Fella, Mazzocco, Guadagno, Sorrentino, e Perseu.

In conferenza stampa, il Direttore Sportivo Matteo Patti ha espresso soddisfazione per il mercato, affermando: “Abbiamo cercato di confrontarci con club di alto livello e, in alcuni casi, siamo riusciti a strappare calciatori molto richiesti. Dal punto di vista delle caratteristiche dei giocatori, abbiamo centrato i nostri obiettivi”. Patti ha anche sottolineato l’importante transizione che ha visto l’arrivo del nuovo allenatore, Pasquale Padalino, che ha influenzato le scelte di mercato: “Fino al primo luglio avevamo avviato un certo tipo di mercato, ma con il cambio in panchina abbiamo dovuto rivedere le nostre strategie. Abbiamo costruito una squadra che può adattarsi a diversi moduli difensivi, sia a tre che a quattro. Sono soddisfatto della qualità e dei valori che abbiamo in rosa”.

Per quanto riguarda eventuali rinforzi dagli svincolati e le voci di mercato su alcuni giocatori di proprietà, Patti ha dichiarato: “Abbiamo ancora uno spazio in lista, ma non c’è l’urgenza di colmarlo con uno svincolato. Ogni decisione è stata condivisa con l’allenatore, dopo aver valutato circa 50 giocatori. Per quanto riguarda Cardinali, non abbiamo ricevuto alcuna offerta, e per noi resta un elemento importante. In merito a Cittadino, una società che aveva mostrato interesse si è defilata, quindi ne discuteremo con lui e con il mister. Quanto a Cortinovis, abbiamo deciso di proseguire insieme e valuteremo la situazione in seguito”.