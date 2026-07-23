Latina Calcio, parte alle 15.00 la campagna abbonamenti “Dove ci porta il cuore”

Scatta ufficialmente l’ora della passione sportiva nerazzurra. La società Latina Calcio 1932 ha comunicato l’apertura della nuova campagna abbonamenti per la stagione sportiva, intitolata “Dove ci porta il cuore”. Un chiaro richiamo all’attaccamento ai colori e alla maglia, per chiamare a raccolta la tifoseria e riempire gli spalti del Francioni in vista dei prossimi impegni di campionato.

La vendita delle tessere parte oggi, giovedì 23 luglio, a partire dalle ore 15:00. I sostenitori del Latina avranno a disposizione diverse modalità per assicurarsi il proprio posto allo stadio:

Store Ufficiale Latina Calcio: aperto nei consueti orari al pubblico.

Circuito CiaoTickets: sia nei punti vendita fisici autorizzati che online direttamente dal portale.

Per chi invece preferisce il canale tradizionale, la società ha previsto un’ulteriore opzione: a partire da domani, venerdì 24 luglio, si potrà sottoscrivere l’abbonamento direttamente presso i botteghini dello Stadio “Domenico Francioni”, che saranno aperti ogni mattina dalle ore 10:00 alle 13:00.