Latina Calcio, per il centrocampo il ritorno di Andrea Cittadino

Prende forma il Latina di Daniele Di Donato, che nella serata di ieri ha ufficializzato un nuovo acquisto. Si tratta di Andrea Cittadino, 29enne centrocampista romano che ritorna a vestire la maglia nerazzurra dopo la sua prima esperienza nel 2017, in Serie D. Per lui una carriera che dopo il Latina parla solo di Serie C con esperienze a Foggia, Bisceglie, Gubbio e l’anno scorso tra Trento (12 presenze) e da gennaio a Potenza, con cui ha collezionato 13 presenze di cui 2 nella fase playoff del Girone C.