Latina Calcio, pontini sconfitti 3-0 dal Potenza

Un Latina in grande emergenza e privo di diversi calciatori esce sconfitto dallo stadio Viviani per 3-0 contro il Potenza.

Eppure, per i nerazzurri il match inizia bene, perché sul primo calcio d’angolo della partita è il capitano Andrea Esposito ad andare vicino al vantaggio con un colpo di testa che si perde di pochissimo sul fondo.

È però il Potenza a trovare la rete che sblocca il punteggio al 12’. Girasole è bravo a svettare di testa e a mettere in rete anticipando la difesa nerazzurra sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla destra. 1-0 per la squadra di casa. Nel corso del primo tempo poi il gioco è molto spezzettato, con diversi falli e alcuni tentativi di ribaltare il fronte da parte di entrambe le squadre che però non sortiscono alcun risultato.

Quasi allo scadere del tempo regolamentare il Latina torna rendersi pericoloso grazie ad una conclusione velenosa di Riccardi che viene deviata il calcio d’angolo da Gasparini.

C’è però ancora il tempo di assistere al raddoppio del Potenza. Grossolano l’errore di Andrea Esposito che sbaglia completamente la misura del retropassaggio ingannando Cardinali per l’autogol che sancisce il raddoppio dei padroni di casa alla fine del primo tempo.

All’inizio del secondo tempo Fabrizi impegna severamente Gasparini con una bella rovesciata, ma il portiere di casa è bravo parare in calcio d’angolo. Nell’azione successiva è ancora una volta bravissimo l’estremo difensore della squadra di casa che para alla grande un colpo di testa ben indirizzato di Giorgini. Il tecnico Daniele Di Donato prova poi a cambiare qualcosa inserendo Di Mino al posto di Cortinovis sulla fascia destra.

Al 66’ arriva il tris del Potenza con Caturano al termine di un’azione di prima davvero di pregevole fattura. Per il Latina nel finale di gara spazio al rientrante Margiotta, al centrocampista della primavera Pellegrino e a Nori che prendono il posto di Carletti, Riccardi e Fabrizi.

Non ci sono più emozioni nel finale di gara, con il Potenza che grazie a questo 3-0 conquista il successo e tre punti per salire in classifica.