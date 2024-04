Latina Calcio, Riccardi: “Vogliamo vincerle tutte”

Alessio Riccardi, centrocampista del Latina, ha tenuto una conferenza stampa al Francioni, riflettendo sia sul recente passato che sul futuro prossimo della squadra.

Riguardo alla sconfitta contro il

Sorrento, ha dichiarato: “È stata una partita difficile, ma abbiamo l’opportunità di riscattarci subito. Siamo stati messi sotto pressione, soprattutto dopo essere rimasti in inferiorità numerica a centrocampo, il che ha influenzato il risultato”.

Parlando dell’imminente sfida con la Turris, ha aggiunto: “Sappiamo di affrontare una squadra che ha bisogno di punti e sarà una sfida impegnativa. Vogliamo vincere tutte le partite possibili e lavorare duramente per garantirci un buon piazzamento nei playoff”.

Riguardo alle mancate rimonte, ha commentato: “È un aspetto su cui dobbiamo concentrarci e migliorare, anche se a volte può essere solo una questione di casualità. Stiamo cercando di capire le ragioni dietro a questo dato”.

Infine, ha concluso con un commento sulla Juve Stabia: “Hanno dimostrato di essere una squadra forte, soprattutto in difesa. All’inizio poteva sembrare una sorpresa, ma i risultati ottenuti confermano la loro solidità”.

Per quanto riguarda la partita contro la Turris di ieri (inizio alle 18:30), la società ha deciso di continuare la promozione per gli Under 18, offrendo loro un biglietto a solo 1 euro.

Inoltre, coloro che hanno acquistato il biglietto per la partita con la Turris, conservandolo, avranno uno sconto del 50% sul biglietto per la successiva sfida contro il Taranto il 27 aprile, l’ultima al Francioni.