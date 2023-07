Latina Calcio, riparte l’avventura: le parole dei protagonisti

Oggi il primo giorno di lavoro del Latina Calcio nella sua terza stagione in Lega Pro sotto la guida di mister Daniele Di Donato. Ieri il raduno con conferenza stampa annessa a cui hanno partecipato il presidente Terracciano, il vice D’Apuzzo e il nuovo diesse Patti.

Terracciano ha sottolineato: “Sono fiero di dire che siamo ancora qui, per il terzo anno di fila e con i conti in ordine. Non è da tutti riuscirci, lo assicuro. Non faremo mai il passo più lungo della gamba. Non è detto che chi spende di più vince. Lo scorso anno non ci sono stati veri e propri attriti tra il direttore sportivo e l’allenatore. Quest’anno abbiamo scelto un direttore giovane, scelto dopo un’attenta valutazione. Siamo convinti che, come per i calciatori, anche con il direttore si possa ottenere qualche risultato in più. Sono convinto che, al di là del tempo che resterà con noi, Patti arriverà molto in alto e non lo dico perché l’ho scelto io”.

D’Apuzzo ha ribadito: “Iniziamo il nostro settimo anno con il Latina. E questo non è facile, spero che arrivi una mano da tutto l’ambiente. Andremo avanti con la politica dei piccoli passi, con l’obiettivo di migliorare la posizione dell’anno scorso anche se non sarà facile visto il tenore del girone C.

Infine Patti: “Lavoriamo in sinergia con il tecnico. Abbiamo allestito una rosa frizzante e forte a cui mancano ancora 5-6 pedine.

Definito anche il calendario delle amichevoli, in cui spunta, oltre che l’amichevole in casa della Roma a Trigoria a porte chiuse, anche un test di lusso il 13 agosto al Francioni con la Lazio.

STAFF DIRIGENZIALE

Presidente: Antonio Terracciano

Vice Presidente: Giuseppe D’Apuzzo

Chied Strategy Officer: Vincenzo Terracciano

Direttore Generale: Biagio Corrente

Segretario: Pasquale Ciccarelli

Responsabile marketing: Francesco Terracciano

Ufficio Stampa: Mauro Bruno.

Social Media Manager: Alessandro Palmigiani.

STAFF TECNICO

Allenatore: Daniele Di Donato.

Collaboratori Tecnici: Andrea Esposito, Alberto Novelli.

Allenatore dei portieri: Paolo Foti.

Preparatore Atletico: Francesco Del Morgine.

Team Manager: Alessandro Ursini

Fisioterapista: Giuseppe De Chiara.

Medico Responsabile: Agostino Tucciarone.

LISTA RADUNO AL 18 LUGLIO

ᴘᴏʀᴛɪᴇʀɪ

1- Matteo Cardinali

2- Mario Vona

ᴅɪꜰᴇɴꜱᴏʀɪ

1- Fabio Cortinovis

2- Anass Serbouti

3- Davide Redondi

4- Salvatore Gallo

5- Eros De Santis

6- Emanuel Ercolano

7- Yuri Limongelli

ᴄᴇɴᴛʀᴏᴄᴀᴍᴘɪꜱᴛɪ

1-Daniel Sannipoli

2-Andrea Cittadino

3-Christian Barberini

4-Alessio Riccardi

5-Lorenzo di Livio

6-Jacopo Longhi

7-Matteo Marafini

8-Simone Cantoni

ᴀᴛᴛᴀᴄᴄᴀɴᴛɪ

1-Francesco Margiotta

2-Ferdinando Mastroianni

3-Luca Fabrizi

4-Sulayman Jallow

5-Tommaso Nori

6-Simone Addessi