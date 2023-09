Latina Calcio, Rocchi presenta la sfida contro il Brindisi

Intervenuto nella sala Stampa Amodio dello stadio Francioni di Latina, il difensore classe 1996 Gabriele Rocchi, il primo di tre marcatori della vittoria esterna contro il Giugliano, ha presentato così la sfida che vedrà impegnato in Latina Calcio 1932 contro il Brindisi questo sabato alle 16:15.

“Abbiamo l’obiettivo di giocarcela con tutti, siamo un gruppo giovane, forte, sano ed entusiasta. Abbiamo già resettato l’entusiasmo post vittoria e siamo concentrati verso sabato. Ho scelto Latina perché è una piazza di calcio, in più ho sempre sentito parlare bene di mister Di Donato. È un ambiente dove si può crescere e fare bene”

“È una grande fortuna avere un maestro come Ciccio Esposito – prosegue Rocchi – ogni partita è un insegnamento continuo. Sono molto contento di aver segnato perché era uno schema che provavamo da molto, con le nostre prestazioni vogliamo migliorare, far sognare e far tornare il grande pubblico.”